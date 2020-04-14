【新冠肺炎】特朗普否認有意解僱傳染病專家福奇

美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）接受訪問時指，如果能夠提早應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，相信可以拯救更多生命。總統特朗普（Donald Trump）其後在社交媒體轉載附有「開除福奇」標籤的貼文，引起外界揣測或會解僱福奇。特朗普4月13日否認，並指自己喜歡他。

特朗普表示，自己和福奇從起初已經站在同一陣線。他形容，福奇是很好的人，不過指並非所有人都對福奇感到滿意。白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）同日較早時也否認總統有意解僱福奇，形容揣測荒謬，並指福奇仍然是特朗普值得信賴的顧問。

福奇接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時被問到《紐約時報》曾報道白宮早期已經收到疫情警告，他承認如果提早應對可以拯救更多生命，不過情況複雜，牽涉眾多因素。

國家過敏症和傳染病研究所所長福奇於抗疫工作獲得國民認同，但因為多次跟特朗普「唱反調」，成為極右份子的攻擊目標。特朗普4月12日在Twitter轉載支持者的貼文，內容附有「開除福奇」標籤，並批評《紐約時報》的報道是假新聞。