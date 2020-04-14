【新冠肺炎】「感謝您習大哥」　塞爾維亞巨型廣告感謝中國援助

中國3月派出醫療專家前往巴爾幹半島國家塞爾維亞協助應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，獲塞爾維亞親切款待。路透社4月13日報道，首都貝爾格萊德街頭出現巨型廣告，用塞爾維亞語和中文寫上「感謝您，習大哥」，感謝中方援助。

中方一行6人的抗疫醫療專家組3月21日抵達塞首都貝爾格萊德，由中國政府捐贈的一批醫療物資同機抵達。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和內閣成員到機場迎接，並以「紅地毯」儀式歡迎。

武契奇與專家組成員「碰肘」致意，並且親吻塞爾維亞和中國國旗。武契奇在致辭中說，對塞爾維亞而言，中國專家組和醫療物資「極為重要」，可以「挽救生命」，形容在塞爾維亞最為困難的時刻，中國表現出友誼。

中方的援助在塞爾維亞得到正面回應。貝爾格萊德街頭近日出現巨型廣告，以中國國旗為背景，配以中國國家主席習近平的相片，寫有「感謝您，習大哥」的字句，感謝中方援助。

塞爾維亞根據中方的建議開始隔離症狀輕微的患者，並部署軍隊為症狀輕微的患者興建臨時醫院。路透社引述塞爾維亞官員指，政府歡迎中方的貢獻，「我們改變做法，並且在中國專家的支持下，我們進行更多廣泛測試。」他也指，塞爾維亞採納中國的模式，盡可能接觸和治療更多患者。