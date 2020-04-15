朝鮮新外交核心人物上台　韓媒：或動搖對美戰略

朝鮮近期舉行最高人民會議，宣布以軍方出身的強硬派外務相李善權為代表的新外交體制出台。朝鮮是否通過換人來出台新的對美戰略，值得關注。

朝中社4月13日報道，第14屆最高人民會議12日在萬壽台議事堂召開，朝鮮外務相李善權和新任勞動黨主管國際事務的副委員長金亨俊分別獲任命為國務委員會委員。

朝鮮外交團隊人選展示金正恩對美戰略的變化。（Reuters）

報道稱，領導內閣和黨外交戰略的兩位人士被賦予了「理所當然」的地位，正式宣告了「李善權-金亨俊」體制的誕生。

報道稱，前外務相李勇浩和前勞動黨負責國際事務的副委員長李洙墉被解除了國務委員會的職務。

韓國《東亞日報》14日報道稱，隨着被評價為毫無外交官經驗、執行力強的李善權成為朝鮮外交的「臉面」，也有人提出了李善權出手「動搖局面」的可能性。

韓國前統一部次官金炯錫評價稱：「金正恩為了按照自己的想法指揮對美談判，使用了冒失的李善權。」

報道稱，朝鮮3月30日以外務省「對美談判局」這一首次公開的組織的名義發表了譴責美國的談話，表現出似乎在為與美國的談判做準備的姿態。

與此同時，在此次會議上，被認為是進入金正恩體制以來指揮核武器開發的核心人物的黨內負責軍需事務的副委員長李炳哲也被任命為國務委員。

朝鮮國務委員會委員長金正恩2019年出現在最高人民會議上並發表施政演說，預告了「河內會談破裂」之後朝鮮的行動，但今年沒有參加會議。會議上也沒有發出對韓、對美信息。韓國統一研究院朝鮮研究室長洪敏（音譯）表示：「在新冠疫情等導致朝鮮經濟困難、美國大選不確定性較大的情況下，會議的焦點集中在了整頓和管理現有體制上」，「與往年相比，人事變動和政策基調變化幅度相對有限」。

韓國《朝鮮日報》14日報道稱，此次最高人民會議通過了2019•2020年預決算案、再利用法、遠程教育法、退伍軍人生活條件保障法，主要處理了對內和實務事務，沒有發佈對韓、對美信息。

韓國戰略研究院安保戰略研究室室長崔勇煥（音譯）表示：「在對朝制裁和新冠疫情擴散的情況下，朝鮮似乎還沒有自信提出任何目標。」