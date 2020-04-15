【新冠肺炎】印度封城期間病例破萬　貧民窟衛生惡劣恐令疫情惡化

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情數據實時統計系統，截至香港時間4月15日上午11時14分，印度新冠肺炎確診患者已增至11,487人，突破1萬大關，累計死亡病例達到393宗。印度於3月25日起實施的全國「封城」措施將延續至5月3日。

印度總理莫迪於4月14日發表電視講話，宣布「封城」措施將延續到5月3日。圖為印度民眾正在收看其講話。（AFP）

3月26日，印度確診患者總人數僅為694人，但到了4月7日，確診病例增加5,194個，一個星期後，4月15日增至11,487個，累計死亡個案393宗。

儘管印度政府於3月25日宣布全國「封城」措施，但在封城期間，印度確診人數增長了約15倍。儘管從數字來看，印度確診人數遠不及美國、意大利、西班牙等歐美國家，但專家普遍認為印度疫情被嚴重低估。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺表示，印度公布的疫情數據可信度較低，主要原因是核酸檢測做得太少。此外，貧民窟的衛生防疫能力差，很多人將貧民窟出現確診病例視為最大的「定時炸彈」。

單是印度國內最大的、位於孟買的塔拉維貧民窟（slum of Dharavi），估計有70萬至100萬人居住。它佔地約5平方公里，內部人口密集且衛生狀況惡劣，爆發疫情的風險很高。

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