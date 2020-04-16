【新冠肺炎】法國戴高樂號航母戰鬥群有668人確診

法國「戴高樂號」（FS Charles de Gaulle，R91）核動力航空母艦的新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情擴大，當地國防部4月15日表示，該艦隊戰鬥群共有668人確診，當中大部份都是來自「戴高樂號」。

聲明提到，目前有1767人接受病毒測試，當中有最少668人對病情呈陽性反應，另外有三分一化驗工作尚未完成。當局指有31人在15日送院治療，並會增加病毒測試。

「戴高樂號」的疫情最早在4月初曝光，法國防部4月8日公布艦上有人出現徵狀時，已說懷疑有40個案。軍方當時稱因「戴高樂號」一些船員有新型肺炎徵狀，原本在大西洋部署的它將提早回航。當局稱那些有徵狀的人已被隔離，沒有出現嚴重病徵。

航母出現懷疑個案後，一個醫療隊8日登艦進行66次測試，結果發現50個樣本對測試呈陽性反應。

國防部在10日公報稱航母上有50名官兵確診，其中3人已被轉移至「戴高樂號」的母港土倫（Toulon）就醫。

外界目前尚未清楚艦上病毒來源，該艦隊在1月21日前往地中海東部，支援法軍在伊拉克及敘利亞打擊伊斯蘭武裝份子的任務，其後駛到大西洋及波羅的海執勤。當局已經指令所有船員必須戴口罩。而已受感染的人，或是出現徵狀的人繼續在艦上接受特別治療。他們接受密切的醫學監察，以及在艦上其中一處被隔離。