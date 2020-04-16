【新冠肺炎】全球首宗「屍傳人」　泰國法醫疑遭屍體感染確診病逝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，泰國3月出現相信是全球首宗屍體傳人的個案，曼谷一名法醫懷疑從屍體接觸病毒受感染死亡。

新冠肺炎：泰國3月出現相信是全球首宗屍體傳人的個案。圖為4月13日當地佛教僧侶祈禱的位置前方放有透明塑膠板。（AP）

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《鑑識與法醫學期刊》（Journal of Forensic and Legal Medicine）4月11日刊登一封由曼谷RVT醫療中心（RVT Medical Center）與海南醫學院（Hainan Medical University）專家撰寫的信件，提及3月時1名法醫確診後死亡，懷疑是全球首起宗遭屍體感染的個案。

信中指出，法醫確診時病毒尚未在境內擴散，與確診患者接觸的機會非常微，但他們有機會接觸到生物樣本和屍體，所以推斷該名法醫可能是遭到屍體傳染。

在泰國，檢驗屍體是否帶有新冠肺炎病毒並非慣常做法，所以目前當地並無確實數據顯示多少屍體帶有病毒。

科學家仍不確定病毒在屍體內的存活時間，世衛指引表示，大多數病原體在死亡後不會在人體中長期存活，病原體從屍體中傳播的可能性很小。

英格蘭公共衞生局（Public Health England）3月31日已建議，處理新冠肺炎患者屍體的工作人員存在風險。信中提醒法醫採取基本預防措施，穿戴防護衣、手套及口罩等防護設備。