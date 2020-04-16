【新冠肺炎】美國療養院現17具屍體　官方無統計疫情恐超乎想像

美國新澤西州小鎮安多弗（Andover）警方接報一間療養院外的小屋藏有一具屍體，4月13日到場移走，同時發現療養院的小型停屍間竟然有多達17具屍體。療養院最近有68人死亡，其中26人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。事件卻只是冰山一角，美國其他地區和歐洲的療養院也成為疫情重災區，死亡人數甚至難以統計。

涉事療養院位於新澤西州薩塞克斯縣小鎮安多弗。療養院的停屍間原本只是設計成最多安置4具屍體，如今卻有多達17具屍體。其中13具目前已經移送到縣內鄰近城鎮牛頓（Newton）一間醫院外的凍櫃停放，殯儀館將接收另外4具。

連同上述17名死者在內，療養院最近合共有68人死亡，包括2名護士。死者當中，26人確診新冠肺炎，其他人的死因未明。至於療養院其他院友，有76人確診，另外也有41名職員確診，情況嚴重。

眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）指，療養院面對的挑戰是一旦疫情擴散就如山火一樣，很難制止。他亦接到療養院職員和院友親屬求助，「所有人都感到害怕，包括院友和職員。讓我驚訝的是，比起在醫院，有很多人在療養院病逝。」有居民為療養院張羅防護物資，希望為抗疫出一分力。

圖為4月14日，有醫護人員在法國貝爾蓋姆的療養院為院友進行病毒檢測。（美聯社）

官方無正式統計 難掌握療養院疫情

療養院等長期照顧設施的疫情一直引起關注，不過美國聯邦政府卻未有追蹤有關的死亡數字，個別州份也拒絕公布數據。根據全國廣播公司（NBC）4月15日的統計，全國長期照顧設施的新冠肺炎死亡上周增加逾一倍達5,670人，疫情波及39個州份的3,466間設施。

全國廣播公司報道，有療養院院友親屬擔心被矇在鼓裏，未能得悉親友入住的療養院疫情最新消息。聯邦政府只要求療養院通知確診院友的親屬，其他親屬則要透過新聞報道才有機會得到消息。

歐洲國家的療養院也面對同樣的問題。以英國為例，英格蘭國民保健署公布的數字並不包括療養院的死亡數字，唯一的官方數字來自國家統計局。局方指，估計英國實際疫情死亡人數比起國民保健署公布的多15%。