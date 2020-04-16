【新冠肺炎】美國駐華大使籲兩國分歧留待日後解決

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷升級之際，醫療物資引發各國搶購。美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）15日透露購買中國醫療用品細節，呼籲疫情防控當務之急，美中分歧留待以後解決。

綜合媒體4月16日報道，布蘭斯塔德15日在北京接受媒體採訪時提到，美國對中國武漢爆發疫情後初期的應對措施存在質疑，但這類問題應當在病毒大流行得到控制之後再討論。

美聯社引用布蘭斯塔德的話說，「讓我們現在把注意力集中在拯救生命和幫助民眾的問題上」。

布蘭斯塔德稱，中國疫情爆發以後，美國大使館人員減半，但依然代替美國聯邦緊急事務管理局組織了21架航班運送醫療物資，同時還組織了一些私人包機進行撤僑行動。

對於一些國家抱怨中國出口物資存在質量問題。布蘭斯塔德認為，中國物資供應速度緩慢的原因看起來是中國提高物資質量標準所致。「我們一直在解決問題。我們試圖找到一個可行的辦法解決問題。」

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布蘭斯塔德特別提到，3月27日美國總統特朗普和中國國家主席習近平的通話「確實很有幫助」。

而對於中國政府從中阻撓向美國出口口罩等救援物資問題，布蘭斯塔德否認北京故意阻撓口罩等醫療物資出口美國，表示沒有中國的支持，要把1,200噸醫療物資出口到美國是根本不可能的。

布蘭斯塔德強調：「現在中國國內對防護設備的需求進一步下降，我們的任務中最急迫的事情就是促成把（防護設備）和醫療設備儘快運送到美國」。

此外，布蘭斯塔德還批評中國外交部發言人趙立堅3月12日指控美軍把病毒帶到武漢的說法。

布蘭斯塔德說，趙立堅的指控沒有根據，即便「從中國角度看，（他的說法）也是令人髮指，適得其反，因為它完全不可信，這是非常不幸的。」同時強調，這個事情已經過去，「（我們）要把眼光轉向未來，轉向合作」。

4月3日，美國駐華大使在使館官網、官方微博、微信公眾號曾發佈蘭斯塔德的一份中英文公開信《向前同行》，感謝中國幫助，出口醫療用品。