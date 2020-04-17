中國越南海警船對峙　萬安灘最壞情況恐出現

據前線防務援引塔斯社報道，海洋地質八號船13日開始出發，前往萬安灘海域執行科考任務。越南海警船從金蘭灣基地緊急出動，一路緊跟海洋八號船。從航行軌跡來看，兩者甚至有交匯的地方。

萬安灘屬於中方水域，不過越南一直宣稱對這片海域擁有主權。之前越南多次僱傭他國的勘探船在萬安灘海域進行石油勘探，遭到中方的驅逐。

4月13日中方海警5901艦帶領護航編隊保護海洋地質八號勘測船，目前該船已經接近萬安灘附近海域。從AIS信號來看，越南似乎出動了4艘海警船在海洋地質8號勘探船附近活動。

2019年時，雙方就在萬安灘發生嚴重的對峙。越南出動大量的海警船，同時越南大量的漁船也參與對峙。近期越南改造很多漁船，增強了其碰撞能力，不知道這次越南的漁船或不會出動。這一次海警出動萬噸巨艦，可能也是考慮了最壞的情況。

據悉，這一次護衛海洋地質8號的海警船隊實力很強大，至少有10艘海警船在周圍護衛。

中國與越南在南海部分海域存在爭議，兩國經常發生激烈對峙事件。圖為2017年4月18日，在一次聯合演習中，越南漁船準備接受檢查。（新華社）

在這之前，一艘越南漁船4月2日在南海有爭議水域與一艘中國海警船相撞後沉沒，雙方外交部隔空喊話，各執一詞。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）就最新中越船隻相撞事件表示，據越南各職能部門的信息，越南漁船QNg 90617 TS號和8名漁民正在歸屬越南的黃沙群島富林島海域上進行正常的捕撈活動時被兩艘中國海警船攔住並撞沉。

越南外交部代表4月3日對中國駐越大使館代表提出交涉，並遞交抗議照會，要求中方調查澄清，對上述中國公務員和海警船進行從嚴處理，杜絕類似行動再次發生，同時對越南漁民提供妥善的賠償。

中國外交部發言人華春瑩3日稱：「4月2日凌晨，中國海警在例行巡航中發現一艘越南漁船在中國西沙群島內水侵漁，隨即對其喊話驅離。該漁船拒不駛離，並突然大幅向中國海警船轉向。中國海警船雖全力避讓，仍被越南漁船撞到船艏，該漁船進水下沉。中國海警立即對越南漁船實施救援，船上8名越方漁民全部被救起，沒有人員傷亡。中國海警履行必要的調查取證程序後，已將8名漁民遣返。」

華春瑩強調，一段時間以來，越南漁船頻繁進入中國西沙群島領海、內水侵漁侵權，並無視中方執法，甚至採取危險舉動對抗執法。中方已就此向越方表達嚴重關切和強烈不滿，要求越方切實教育管束本國漁船漁民，不要到中國西沙群島有關海域侵漁，更不得采取危險舉動對抗中方執法。