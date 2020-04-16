被稱「渴望回歸中國」的哈薩克　罕見召見中國大使

在尼日利亞、法國等多國相繼與中國發生外交風波之際，中國網絡媒體上一篇稱哈薩克「渴望回歸中國」文章意外讓這兩個關係密切的國家也陷入外交紛爭。

據英國公布公司（BBC）4月16日報道，哈薩克外交部4月14日召見中國大使張霄，表達了對一篇題為《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》的文章的不滿，批評文章內容與哈中兩國的多邊戰略伙伴關係精神不符。

在中國社交媒體微信中以」渴望迴歸中國「為關鍵詞搜索，多個微信公眾賬號發文。（微信截圖）

哈薩克駐中國大使館還就此事向中國外交部發送外交照會，表示不同意文章內容。

路透社稱，這樣的召見大使行為並不常見，因為兩個鄰國間通常避免互相批評。中國外交部在一份給路透社的聲明中說，這篇文章「並不反映中國政府的立場，兩國的友誼也絕不會動搖」。

值得一提的是，很多中國網友發現，該篇引發抗議的文章並非孤例。在中國各大社交平台上，充斥着大量以「某國渴望回歸中國」為標題的文章。其中包括，《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》、《越南為何渴望回國中國》、《德魯茲為何渴望回歸中國》、《印度「曼尼普爾」為何渴望回歸中國》等。

此外，一個汽車資訊類帳號就曾在近半年內發佈近30篇「某國為何渴望回歸中國」及「某國為何從中國獨立出去」為題的文章。其中一篇《最希望回歸中國的國家有哪些？》文章中列舉出包括吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克、蒙古國、圖瓦共和國5個國家。

目前，中國社交媒體微信發佈消息稱，類似公眾賬號已經關閉，文章已經刪除。（微信截圖）

BBC稱，類似被點名的地方還包括印度的曼尼普爾（Manipur）、緬甸北部的果敢地區等。

目前，中國的平台監管者採取行動，微信宣布已刪除「渴望回歸中國」類違規文章227篇，對153個公眾帳號進行封號處理。微博宣布關停180個發佈「涉外時政信息及煽動人群歧視的帳號」。

一些中國網友也批評稱，這些文章是所謂的「標題黨文章」。