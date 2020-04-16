【美國大選】麻省參議員沃倫稱　願與拜登搭檔選總統

隨着對手的退出，美國前副總統拜登（Joe Biden）已成為民主黨事實上的總統提名人。拜登會選哪位女性做副總統備受關注。參議員沃倫（Elizabeth Warren）4月15日說，她願意做拜登的搭檔。

最近退出民主黨總統提名人角逐的沃倫4月15日在接受微軟全國廣播公司節目（MSNBC）採訪時被問到，如果拜登邀請她當競選搭檔，她是否會同意。對此，沃倫回應說：「會。」

代表麻省的參議員沃倫還說，在出現危機時有一個值得信任的領導十分重要，特朗普（Donald Trump）不是這樣的領導，拜登是。

當天早些時候，沃倫還在推特（Twitter）上發布視頻，正式支持黨內初選的競爭對手拜登代表民主黨出戰，她表示同感非常重要，而且在這個危機時刻，下一任總統有責任回覆美國人對良好而有效率政府的信任。

除了沃倫，另一主要對手、資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）及前總統奧巴馬（Barack Obama）本周也都公開表態支持拜登。拜登可說差不多篤定拿下黨內提名。

拜登3月15日在同桑德斯的電視辯論中承諾會選擇一名女性當副總統人選。外界仍在猜測他的心目中的人選是誰。拜登對於選擇前競選對手持開放態度。明尼蘇達州（Minnesota）參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）及加州國會參議員賀錦麗（Kamala Harris）都可能他考慮的人選。

《國會山報》3月16日報道稱，拜登的幾位盟友說，拜登可能會選擇沃倫作為自己的競選搭檔，以幫助團結黨內的中間派和進步派。但是報道指出，選擇沃倫也有其不利之處，因為這會讓兩名年屆70的長者成為候選人。

《國會山報》4月15日也指出，他的支持者公開建議他選擇一位非裔美國女性當搭檔，以呼應黑人選民是如何推動他的總統競選活動。