【新冠肺炎】英國確診病例破10萬　逾1.3萬人死亡

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計數字，英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）累計確診104,133宗，成全球第六個確診人數超10萬國家。其餘五個確診人數超10萬國家分別是美國（640,291宗）、西班牙（182,816宗）、意大利（165,155宗）、德國（135,633宗）、法國（134,598宗）。

英國已成為全球第六個新冠肺炎確診病例超過10萬的國家，圖為工作人員在英國倫敦為一座建築消毒。（新華社）

數據顯示，英國單日新增4,618個新冠肺炎確診病例，新增死亡病例861宗，累計死亡病例升至13,729例。

英國的封鎖措施會延長至少3個月。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）在4月17日傍晚時宣布延長封鎖措施的決定。他說現在任何改變社交疏離的措施都會導致大幅增加病毒擴散的風險。

首相約翰遜（Boris Johnson）發言人4月16日表示，英國絕不會過早放寬「社交疏離」（Social distancing）措施。

威爾斯首席大臣（First Minister of Wales）查克佛（Mark Drakeford）表示，蘇格蘭、北愛爾蘭及英國政府已確認，將封鎖措施延長3周。