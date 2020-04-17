【新冠肺炎】歐盟向意大利道歉　承認沒在疫情提供足夠支援

意大利連月遭受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊，當地確診個案迫近17萬宗，超過2.2萬人身亡。歐盟（EU）委員會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）在4月16日向意大利道歉，稱在疫情爆發初期，歐洲令意大利失望。

馮德萊恩表示，意大利在疫情初期需要援手的時候，未能及時向當地提供援助措施，因此整個歐洲要向意大利致歉。

她補充稱，「但道歉只有在能改變人們行動的情況下才有意義。事實是，沒過多久大家就意識到，我們必須相互幫助以保護我們自己。」馮德萊恩表示，現在的歐洲是地球上一顆跳動着的「團結之心」。

馮德萊恩在4月2日於意大利《共和國報》（La Repubblica）發表公開信，稱「對不起，歐盟現在與你同在。 」她指出「今日歐洲正在與意大利一同動員。 不幸地，這並非一直如此。」並指大家「須認識到，在危機發生初期，在需要歐洲需共同認對之時，太多國家只想到自己國家的問題。」

意大利在3月初面對疫情嚴峻的時間，法國、德國等實施口罩出口限制。

對於歐盟的致歉，意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）16日於Facebook回應，稱「馮德萊恩今天向意大利道歉，承認（歐盟）許多國家在疫情暴發初期，在我們需要幫助的時候並未出現」，他認為對方的話揭示一個很重要的真理，「這對歐洲和我們的社會都有好處」。

根據意大利民防部門的數據顯示，截至16日，當地在過去24小時再有525人身亡，比上一日的578人稱為回落，亦是12日以來的新低，總死亡人數增至22,170人。不過單日確診人數則回升至3,786人，至今全國共有168,941人受感染。