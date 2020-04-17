【新冠肺炎】與習近平通話　普京：一些人抹黑中國的做法不可接受

一些美國政客違背世界衛生組織（WHO）的原則，強行將SARS-CoV-2病毒與中國掛鈎，反覆使用「中國病毒」以及「武漢病毒」這樣的字眼。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月16日批評了這種做法。

普京4月16日與中國國家主席習近平通電話。中國外交部發表聲明說，習近平強調，將疫情政治化、標籤化，不利於國際合作。

普京在通話中說，中國在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，並正在向世界上很多國家抗擊疫情提供支持和幫助。

他還強調，一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受。俄方願繼續同中方加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等框架內溝通配合。

與此同時，俄羅斯克裏姆林宮4月16日也發表聲明說，普京讚揚中國採取的持續而有效的行動。他強調，指責中國未及時地向國際社會公布這一危險感染病的信息是適得其反的。

在這次新冠肺炎衝擊全球期間，美國和英國等西方國家的一些政客反覆批評中國隱瞞疫情，導致現在局勢不可收拾，不僅強行使用「中國病毒」的字眼，還有人呼籲政府向中國索賠。中國對此也做出了強硬回擊。

俄羅斯方面也多次力挺中國。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4月14日說，因新冠病毒向中國提出索賠是不可容許的。