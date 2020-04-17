中國對醫療用品實行出口限制　輸往美國抗疫產品受阻

美媒4月17日報道，據企業的說法和美國外交備忘錄，中國新的出口限制導致美國公司運往美國的口罩、檢測試劑盒和其他急需的抗疫醫療設備受阻。

據企業的說法和美國外交備忘錄，中國新的出口限制導致美國公司運往美國的口罩、檢測試劑盒和其他急需的抗疫醫療設備受阻。

一些供應商和中間商表示，中國各地的倉庫里存放着大量關鍵的防護裝備和其他醫療用品，但無法獲得必要的官方許可。

《華爾街日報》看到的一份美國國務院備忘錄顯示，總部位於馬薩諸塞州的醫療設備製造商珀金埃爾默（PerkinElmer Inc.）無法從蘇州工廠發運140萬套檢測試劑盒，因為該公司缺乏新規所要求的一項認證。

另一份備忘錄說，上海市一名副市長告訴總部位於明尼蘇達州的3M公司，該市的防疫工作依賴3M在當地生產的N95口罩，缺乏可行的替代方案。備忘錄顯示，這位官員暗示需要中央政府下達指令才能解除對於3M口罩分銷的限制。

珀金埃爾默表示，正與中國政府合作為檢測試劑盒獲得許可。3M表示，之前已經收到發自中國的貨物，並且正努力協調更多的發貨，儘管可用的飛機比往常少。

這些政策是本月推出的，中國官員說，這些政策是為確保出口醫療產品的質量，並確保所需的貨物不會被運出中國。而根據供應商和中間商的說法以及美國國務院的備忘錄，中國的相關措施在需求迫切之際製造瓶頸。

根據本周發送的一份備忘錄，中國的政策「在全球應對新冠疫情最為急需之際擾亂了現有醫療產品供應鏈」。

美國國務院在一份聲明中稱：「我們感謝為確保質量控制所做的努力。但我們不希望質控成為及時出口重要物資的一道障礙。」

當被問及關於出口問題的這些抱怨時，中國外交部發言人趙立堅周三在北京向記者表示，鑒於這些物資的重要性，中方希望確保出口醫療產品的質量。中國駐華盛頓大使館表示，全球各國都在尋找醫療物資，給中國的質量控制和出口監管帶來了巨大挑戰。

據知情人士透露，最近幾周，美國成立了一個由該國駐華外交官組成的特別工作組，幫助美企、各州和美國政府採購口罩、手套和呼吸機等醫療物資，並運往美國。一位知情人士稱，有跡象顯示這些物資的發運瓶頸正在緩解。