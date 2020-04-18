【新冠肺炎・疫情】西班牙死亡個案逾2萬　全球疫情重災區之一

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，其中美國確診個案已是排名第二的西班牙的3.5倍。全球累計確診病例升破224萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月18日下午9時35分，全球新增確診病例21,424‬‬個，累計確診病例為2,265,727個，新增死亡病例926‬個，累計死亡病例155,145個。全球痊癒人數累計有577,765人。

新加坡：4月17日新增623個確診個案，累計確診個案增至5050個。此外該國新增1個死亡個案，令累計死亡個案增至11個。

英國：截至當地時間4月18日早上9時，新增確診個案5,526個，累計確診個案114,217個 。截至當地時間4月17日下午5時，新增死亡個案888個，累計死亡個案15,464個。

新冠肺炎疫苗料在2021年前都不會面世，而世衛前孕產婦、新生兒、兒童和青少年衛生司司長科斯特洛（Anthony Costello）稱，英國在此之前或會有6波疫情。

印度：政府4月18日公布新增確診病例957個，累計確診病例14,792個。當地新增死亡病例43個，令累計死亡病例增至488個。

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美國：美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月18日下午9時37分，美國確診個案增至706,779宗，新增4,615‬‬宗。死亡個案達37,079宗，增加25宗。痊癒個案達59,672宗。美國已有3,574,392人接受檢測。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月18日公布數據顯示，德國確診病例新增3,609個，累計137,439個；死亡病例新增242個，累計4,110個。

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法國：法國國防部長帕利（Florence Parly）4月17日稱該國航母戴高樂號（Charles de Gaulle）上2,300名船員中，有一半已確診患上新冠肺炎。

她向國會表示，在2,010個檢測結果中，有1,081個樣本對測試呈陽性反應。此外她補充說，艦上545名船員有徵狀，24人已入院。

西班牙：衞生部18日公布，該國死亡病例已增逾2萬個（新增565個），令西班牙成為全球其中一個疫情重災區。當地新增確診個案3,658個，累計確診個案增至191,726個。

伊朗：衞生部4月18日公布，該國新增死亡病例73個，累計死亡病例增至5,031個。這是當地近日錄得最少死亡個案的一天。伊朗新增確診個案有80,868個。

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俄羅斯：該國確診個案再創單日新高。全國4月17日新增4,070確診個案，令累計確診個案增至32008個。死亡個案新增41個，累計死亡個案增至273個。痊癒個案286個，累計痊癒個案2590個。

瑞士：政府4月18日公布該國死亡個案新增52個，累計已達1,111個。該國新增確診病例326個，令累計確診病例增至27,404個。

意大利：民防局4月17日公布新增575宗死亡個案，增至22,745宗。確診個案增加3,493宗，增至172,434宗。留醫深切治療部人數減少至2,812人，連續第14日下跌。累計有42,727人出院。

日本：日本放送協會4月18日報道，該國新增249個確診個案。國內確診個案突破1萬個，增至10,098個。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達10,810個。東京確診個案新增181個，累計增至2,975個。

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韓國：中央防疫對策本部4月18日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增18宗，累計確診案例數增至10,653宗。這是該國的單日新增病例數在近2個月以來，首次少於20宗。死亡病例新增2宗，累計增至232宗。康復並解除隔離的病例新增108宗，累計7,937宗。