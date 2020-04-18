【新冠肺炎・措施】紐約取消5月所有大型活動　包括布魯克林半馬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

圖為4月14日南非約翰內斯堡小鎮索韋托一間殯葬公司與相鄰的焊接店。在南非，被視為非必要的商業活動都已暫停，協助防止疫情擴散。（AP）

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美國：紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）4月17日宣布取消5月所有大型活動，包括音樂會、節慶和其他所有非必要活動，6月的活動也視乎情況或需要取消。州長科莫（Andrew Cuomo）4月16日已經宣布延長封鎖措施至5月15日。

總統特朗普（Donald Trump）4月16日正式公布指引，分階段重啟經濟。特朗普稱，假如有州份在條件許可下，最快可以在17日開始實施首階段解封，又指在29個州份可以盡快重開。

英國：外相藍韜文（Dominic Raab）4月16日公布延長封鎖措施三周。他表示，過早解除限制將導致第二波疫情爆發，同時指現時無法提供確切的解禁時間表。

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