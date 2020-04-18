【新冠肺炎・措施】緬甸仰光宵禁　墨西哥擬6月1日起重啟經濟

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

圖為2019年9月8日位於俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克地區的小麥田。（Reuters）

俄羅斯：俄羅斯除了增加用於應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人的病床供應，農業部長盧特（Oksana Lut）在4月17日說，可能在該國設置的出口配額用罄後暫停出口小麥至歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）以外的地方，直至7月1日。預計有關安排會在5月中開始實行。

外界暫時尚未知道，這個安排是否與疫情有關。

墨西哥：總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）4月16日表示，國內低感染率地區民眾的生活5月17日能夠回復正常。他又說，只要國民繼續遵守所有措施，全國其他地區的教育活動及所有生產活動會在6月1日起重啟。

圖為4月14日南非約翰內斯堡小鎮索韋托一間殯葬公司與相鄰的焊接店。在南非，被視為非必要的商業活動都已暫停，協助防止疫情擴散。（AP）

緬甸：仰光地區政府宣布4月18日開始實行宵禁，民眾每天晚上10時至翌日早上4時禁止外出，目的是避免疫情擴散以及減少罪案發生。

緬甸曼德勒省（Mandalay）及實皆省（Sagaing）已於上周開始實施宵禁令。

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美國：紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）4月17日宣布取消5月所有大型活動，包括音樂會、節慶和其他所有非必要活動，6月的活動也視乎情況或需要取消。州長科莫（Andrew Cuomo）4月16日已經宣布延長封鎖措施至5月15日。

總統特朗普（Donald Trump）4月16日正式公布指引，分階段重啟經濟。特朗普稱，假如有州份在條件許可下，最快可以在17日開始實施首階段解封，又指在29個州份可以盡快重開。

加拿大：加拿大交通部長加爾諾（Marc Garneau）4月17日宣布一項措施。新規定要求所有搭飛機的乘客戴非醫療用口罩或能遮蓋嘴和鼻子的面罩，由美國東部夏令時間20日中午起生效。所有由加拿大出發或者前往加拿大的航班都要遵守這個規定。

英國：外相藍韜文（Dominic Raab）4月16日公布延長封鎖措施三周。他表示，過早解除限制將導致第二波疫情爆發，同時指現時無法提供確切的解禁時間表。

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