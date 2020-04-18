【新冠肺炎】英國可能迎來六波疫情　最終死亡率或成歐洲最高

英國公共衛生教授科斯特洛（Anthony Costello）4月17日與國會衛生與社會保健委員會議員進行視像會議時指，今波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情或導致4萬人死亡，並警告英國必須為可能面臨六波疫情作好準備，最終死亡率或成歐洲最高。

倫敦大學學院全球健康研究院教授科斯特洛表示，政府於多個戰線反應緩慢，最新估計今波疫情結束時，英國死亡人數或高達4萬人，只有10%或15%的人口感染並且康復，所以根據群體免疫（herd immunity）的概念，意味將再有五、六波疫情，才可以讓60%的人口感染並且康復，直到疫苗面世。

科斯特洛指出，疫苗最早有機會在2021年面世。他認為，在疫苗面世前，英國容易受到病毒感染的人士很可能需要接受一定程度的隔離。他指，需要讓經濟運作，如果意味是要10%人口接受隔離，即使要提供誘引並利用數碼程式監察病徵，也是在得到疫苗和群體免疫前的可行做法。

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對於解除限制措施，科斯特洛認為，要避免死亡人數在解封後急增，政府必須提高社區檢測數目，並仿傚韓國的接觸者追蹤策略。他指，「我們將會面臨新一波疫情，所以需要確保有系統迅速於社區和療養院進行檢測，確保快速得到結果。」