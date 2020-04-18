【新冠肺炎】法國諾貝爾獎得主指病毒來自武漢實驗室掀爭議

諾貝爾醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶（Luc Montagnier）接受播客Pourquoi Docteur訪問時指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）是中國武漢實驗室發生意外的結果。他的言論在同行間引發「風暴」，亦有曾與他共事的學者反駁他的說法。

Pourquoi Docteur在葡萄牙語中是「醫生，為什麼？」的意思。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）辦公室4月17日稱迄今為止，無證據顯示新冠肺炎和中國湖北省武漢市的實驗室有關聯。

有份發現愛滋病病毒、並因此在2008年獲得諾貝爾獎的蒙塔尼耶4月16日在播客訪問中指出，SARS-CoV-2病毒是人為操縱以及在生產愛滋病疫苗時意外出現的「產物」。

他說，在SARS-CoV-2病毒當中發現HIV的基因組以及瘧疾細菌的元素是非常可疑。他說從病毒的特色可見，它並非自然產生。他也補充說，這個「工業意外」是發生在武漢國家生物安全實驗室。

蒙塔尼耶稱「（它）是一個特別精細的工作，可以說像鐘錶匠一樣精細」。他說武漢國家生物安全實驗室自2000年年代初期已專門研究這些冠狀病毒，「他們在這方面有專長。」

他說，印度的研究員曾嘗試將這病毒的基因經含有HIV病毒的排序的分析發布，但最終在主流壓力下被迫抽起。

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病毒源於實驗室意外

蒙塔尼耶稱說這種變種不是來自自然的，是需要工具做的。他解釋說：「我不相信中國創造這病毒是為製造生物武器，我相信他們是在研究HIV疫苗，並利用冠狀病毒作為傳病媒介。」

曾與蒙塔尼耶合作研究愛滋病病毒的法國巴斯德研究所（Instituto Pasteur）學者霍布森（Simon Wain Hobson）不認同他的說法，指蒙塔尼耶做了錯誤的分析。

另一名來自同一研究所的病毒學家亦有類似看法。洛里耶（Étienne Simon-Lorière）指蒙塔尼耶的說法不合理，並指一些基因片段看來跟細菌、病毒及植物的基因組相似，而蒙塔尼耶所說的情況猶如在一本書中取出一個字，它看來像另一個字，「我們能說它是另一個地方抄來的嗎？這是荒謬！」洛里耶在巴斯德研究所是負責RNA病毒的進化基因組結構研究的經理。