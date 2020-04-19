特朗普稱收到金正恩「美好的短信」

美國總統特朗普（Donald Trump）4月18日稱他最近收到一封來自朝鮮領袖金正恩的「美好的短信」（nice note）。他說其與金正恩關係仍然良好。

圖為2019年6月30日美朝領袖歷史性在板門店休戰區短暫會面的情形。美國總統特朗普（左）與朝鮮領袖金正恩在板門店握手。（Getty）

特朗普在18日在華盛頓舉行的新聞發布會上回答記者有關朝鮮關係問題時說：「我最近收到一封來自他（金正恩）的美好的短信。這是一封美好的短信。我想我們一切都很好。」不過特朗普沒有進一步說及信中內容。

朝鮮無核化的談判自2019年起陷入僵局。美朝2019年10月在斯德哥爾摩進行的工作級別會議亦沒有進展。美朝在解除對朝制裁以及披露朝鮮境內核設施等議題上未能達成共識。朝鮮2020年來發射飛行物5次，被視為平壤政府對外發放訊號。

朝鮮4月14日早上7時左右在江原道文川市一帶向東北方向發射多枚巡航導彈，歷時逾40分鐘。導彈飛行約150公里跌落朝鮮半島東面海域。軍方也指，朝鮮同時派出蘇霍伊型戰機和米格型飛機於元山上空向日本海（韓國稱東海）發射空對地導彈。

韓國青瓦台19日表示，特朗普在公開金正恩發信的消息前，已提前告知韓方。青瓦台稱美方已在韓美首腦18日進行電話會議時，提前就此告知韓方。