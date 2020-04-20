【新冠肺炎】G20衛生部長會議宣言未能達成共識

為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球擴大，二十國集團（G20）衛生部長舉行視像會議。但4月20日會議結束後，多國未能就宣言達成共識。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，抗疫形勢迫在眉睫。圖為2020年4月4日，位於美國紐約中央公園的應急野外醫院帳篷。（Reuters）

據日本共同社4月20日報道，G20衛生部長視像會議20日結束。據日本厚生勞動省稱，會議原計劃發表部長共同宣言，但最終未達成共識。

會議討論了感染預防措施及治療藥物，就各國的防疫狀況及課題進行了訊息共享。

主席國沙特阿拉伯發表見解稱，為防控已在世界各國出現確診病例的新型冠狀病毒疫情，G20確認展開合作。

沙特的見解指出，新冠病毒大流行「凸顯了各國衛生體系的脆弱性」，強調需要通過訊息共享來改善全球衛生體系。此外還對疫情在醫療及經濟不發達的發展中國家擴大的風險表示了關切。

共同社還稱，關於新冠肺炎來源，美國稱病毒來自中國，譴責中國在早期階段沒有充分公開訊息，導致全球疫情擴大。中國對此進行了強烈反駁。

會後原定舉行的視像記者會，因輪值主席的沙特阿拉伯衛生大臣拉比耶（Tawfiq al-Rabiah）出席當地的疫情緊急工作會議而取消。