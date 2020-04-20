【新冠肺炎】英國撥款160萬英鎊救助兒童

英國政府推出措施、解決疫情中無辜兒童的福利和教育難題。

英國政府網站當地時間4月19日發布題為《支援線上教育的最新主要項目》的聲明說，英國教育大臣威韋廉信（Gavin Williamson）宣布，國家（英格蘭地區）無辜和弱小的青少年將免費獲得筆記本電腦，政府要讓學生們可以在疫情期間接受遠程教育。政府將為處在受教育最關鍵年齡階段、由社工照顧的兒童和留守兒童下單採購設備。

政府還將給沒有寬帶或是移動網絡的中學傷健學生以及留家兒童的家庭提供4G路由器，確保他們能夠聯網。

國家主要的電信服務商們將提供便利，將指定的教育資源網暫時免費開放。

英國政府還將向保護兒童的慈善機構英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）撥款160萬英鎊，以幫助那些在疫情期間需要協助的家長和兒童。

英國全新的「橡樹國家學院」（Oak National Academy）4月20日在網上開通，由來自英格蘭名列前茅的學校的40名教師創立，政府出資。每周提供180節影片課程，全面涵蓋數學、藝術和語言等課程，適用10歲以內、每個年級的學生。

韋廉信說：「我想感謝所有的老師和員工，辛勤付出、讓無辜的孩子們和關鍵的（一線）人員在此刻能夠得到支援。」

韋廉信指出：「學校將繼續關閉，直到科學建議變更。正是因為這樣，我們需要支持老師們能夠將一直做的偉大工作持續下去，保證孩子們繼續受到應該、應得的教育。」