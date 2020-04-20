劉鶴與歐盟官員通話預示中國政策轉變

中歐高級官員4月17日通話，就中歐投資協定談判進行交談。分析認為，中國方面政策有變，現在重新聚焦中歐談判。但是談判依然面臨着很多難題。

新華社4月17日報道稱，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中歐經貿高層對話中方主席劉鶴應約與歐委會執行副主席、對話歐方主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）通話。

報道稱，雙方就增進疫情防控合作，加強宏觀政策協調，推進中歐投資協定談判等進行建設性溝通。

與此同時，東布羅夫斯基斯4月17日當天也在Twitter上說：「今天與中國的副總理劉鶴進行了有意義的通話。我們仍致力於在今年完成一項雄心勃勃的中歐投資協定的談判。我們將繼續共同努力，使這一協議成為現實。」

他還說，新冠肺炎疫情極大地改變了歐盟和中國的經濟前景，雙方需要進行宏觀經濟協調來應對危機。「中方願向歐盟國家提供抗擊冠狀病毒所需的醫療設備，我們對此表示讚賞。我們一致同意共同努力，保持關鍵的個人防護和醫療設備供應鏈的開放。」

對於劉鶴與歐盟官員的這次通話。香港《南華早報》4月18日報道稱，一名匿名的歐盟外交官說，這表明在與美國達成第一階段協議後，北京方面正將注意力重新轉向布魯塞爾。

報道稱，負責中美談判的劉鶴此前被懷疑淡化與歐盟的談判，將重點放在應對美國發起的貿易戰上。

但是報道也指出，歐盟消息人士表示，與中國的談判仍在進行中，但事實證明談判難度很大，雙方爭論的焦點是市場准入和為企業提供公平的競爭環境。