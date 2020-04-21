【新冠肺炎・疫情】全球逾247萬人染疫　意大利現有病例首次下降

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月22日上午6時38分，全球新增確診病例70,880個，累計確診病例為2,472,259個，新增死亡病例4,942‬個，累計死亡病例169,986個。全球痊癒人數累計有645,335人。

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意大利：民防保護局20日公布，該國單日新增454宗死亡病例，累計24,114人不治。新增確診個案2,256個，為近一個月以來的新低，累計增至181,228個。意大利現有確診病例比起前一日減少20宗，為疫情爆發以來首次下降。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月22日上午8時38分，美國確診個案增至784,599宗，新增25,513‬‬宗。死亡個案達42,138宗，增加1477宗。痊癒個案達72,329宗。美國已有4,003,551人接受檢測。

法國：衞生部20日公布，再添547人死亡，死亡人數突破2萬，共20,265人不治。國內死亡率由前一天的2%略為回升至2.8%，但在醫院留醫和送入深切治療的患者人數均下跌，其中送入深切治療部的患者減少61人至5863人，是連續第12日下跌。法國現時累計的確診個案為155,383宗。

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西班牙：西班牙累計確診個案4月20日突破20萬宗，當天累計200,210人確診；累計死亡個案20,852個，新增個案死亡399個。衛生部表示，當地疫情似乎正在放緩。

俄羅斯：4月20日錄得4,268宗新增確診個案，令累計個案增至47,121個。這是連續8天該國確診個案刷新紀錄。政府公布的死亡個案為405個。

國內疫情「震央」位於首都莫斯科，莫斯科副市長拉科娃（Anastasia Rakova）在17日表示，該市會面對「艱難的數周」。她說疫情的高峰料在未來2至3周來臨。

伊朗：伊朗衛生部4月20日公布，過去的24小時，新增確診病例1,294個，累計確診83,505個。新增死亡病例91個，累計死亡個案5,209個。

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印度：該國確診病例已超1.7萬個。衛生部4月20日公布，在24小時內印度共新增1,553個確診病例，累計確診病例已超過17,000個。在整體確診個案，死亡個案543個。

新加坡：疫情有加劇的跡象，新增1,426宗確診病例，這是當地首次錄得單日確診個案增逾千個，除16人是本地公民或永久居民外，其餘大部分是在外勞宿舍居住的外勞，亦有在建築地盤出現的個案。當地累計病例達到8,014宗。痊癒個案768個。

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印尼：4月19日公布確診個案已超6000個。新增確診病例327個，累計確診6575個。該國新增死亡病例47個，累計死亡582個。

阿聯酋：4月19日新增確診病例479個，累計確診個案6781個。該國新增死亡個案4人個，累計死亡病例41個。痊癒個案新增98個，累計1286個。

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韓國：中央防疫對策本部4月20日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增13宗，累計確診案例數增至10,674宗。該國的單日新增病例連續第3天低於20宗。死亡病例新增2宗，累計增至236宗。康復並解除隔離的病例新增72宗，累計8,114宗。

日本：日本國內4月20日新增344宗確診個案，累計增至11,138宗。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達11,850宗。日本新增23宗死亡個案，創單日新高，累計增至274宗。其中6宗新增死亡個案來自東京都。

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