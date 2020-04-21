印度收緊鄰國投資本土企業規例　中國發聲明

印度為防鄰近國家對該國企業進行「機會主義的收購」，發布投資新規，中國方面4月20日對此進行回應。

中國駐印度使館新聞發言人嵇蓉20日發表聲明，指責印度修改對外投資政策是針對特定國家投資者增設障礙，違背世界貿易組織（WTO）非歧視性原則，與貿易及投資自由化大方向背道而馳。

4月20日，中國駐印度大使館網站刊發「中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊就印度調整投資政策發表聲明」文章。（中國駐印度大使館網站截圖）

中國駐印度大使館20日發佈消息提到，截至2019年12月，中國在印累計投資已超80億美元，遠遠超過印度其他幾個陸上接壤國家在印投資額總和，這一政策對中國投資者影響不言而喻。

聲明稱，中國投資拉動印度手機、白色家電、基礎設施建設、汽車等行業發展，給印度創造大量就業崗位，是互利共贏的合作。印度新冠病毒疫情爆發後，中國企業積極行動，第一時間捐款捐物，幫助印度抗疫。

嵇蓉在聲明中指出，企業選擇在哪裏投資經營，取決於這個國家的經濟基本面和營商環境。印方針對特定國家投資者增設障礙，不僅違背WTO非歧視性原則，與貿易及投資自由化、便利化大方向背道而馳，更不符合G20領導人和貿易部長關於保障自由、公平、非歧視、透明、可預期和穩定的貿易投資環境並保持市場開放的共識。企業會根據市場原則作出選擇。希望印方改變相關歧視性做法，對各國來印投資企業一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。