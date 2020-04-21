普京：俄羅斯已收到中國1.5億個口罩

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在俄羅斯蔓延，該國總統普京（Vladimir Putin）4月20日召開視像會議，提到俄羅斯和其他國家合作抗疫話題時拿中國舉例，透露中俄相互援助物資情況。

普京20日就疫情問題與俄政府官員及有關方面專家召開視像會議，期間表示：「現在，我們已通過各種渠道收到了1.5億個來自中國的口罩。」

普京在會上表示，俄羅斯正在加大國內生產防疫物資的腳步。「3月初，我們（每天）只生產120萬個口罩，到（4）月底，我們將每天生產350萬口罩。而在不久的未來，我們將（每天）生產750萬個。」

儘管國內生產口罩的速度正不斷提升，俄羅斯仍與其他國家積極開展合作。普京談及這一話題，拿中俄合作舉例。「當我們的（中國）朋友在2月份遇到困難時，我們送過去了200萬個口罩。現在，我們已通過各種渠道收到了1.5億個來自中國的口罩。」

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除了口罩，普京還提到中俄在防護服等防疫物資上的合作。「我們自己的產量從3月中旬的（日均）6,000套增加到了現在的20,000套，到5月份，我們將每天生產超過10萬套（防護服）……另外還有200萬套從中國進口的防護服。」

普京在會上還承諾，「一定會繼續開展這種（合作）工作」。同時強調，俄羅斯整體上完成了應對新冠病毒肺炎疫情第一階段的任務，但高峰尚未到來。