金正恩健康狀況引發關注後　朝鮮官媒報道其新消息

朝鮮最高領導人金正恩的身體狀況成為外界關注焦點，一時之間傳言滿天飛，既有媒體引述消息稱他在接受手術後情況危險，也有媒體稱病重消息不實。在各方猜測之際，朝鮮官媒4月21日刊文，稱金正恩向有功人員送去壽筵。

朝中社4月21日報道稱「金正恩向金日成勛章受勛者、勞動英雄、平壤市農村經濟委員會前顧問李信子和金正日獎獲獎者、教授、博士、金策工業綜合大學研究員李時洽送去富有恩情的80歲壽筵」。

在較早前的4月20日，《每日朝鮮》引述消息人士報道，金正恩4月12日接受心血管手術，之後，美國媒體CNN引述美國官員消息稱，華府正監控情報，稱金正恩在手術後的情況非常危險。

中國外交部發言人耿爽在4月21日的例行記者會上回應稱，「我看到了一些新聞報道，但我不知道他們的消息源何在。中朝是山水相連的友好鄰邦，中方願同朝方一道，推動中朝關係不斷地向前發展」。韓國總統文在寅的安全顧問文正仁稱，他未聽說任何金正恩健康情況的消息。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月21日表示，克里姆林宮看到媒體有關報道，但不知道報道與現實的相符程度，正在等待官方消息。

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