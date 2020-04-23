【美國大選】拜登捲性侵案　追溯期已過惟警方仍未結案

美國前副總統拜登（Joe Biden）遭前女幕僚里德（Tara Reade）指控性侵。里德4月9日向華盛頓特區警方報案。由於事發於1993年，已經超過追溯期限，無法起訴拜登，但《華盛頓觀察家報》4月21日引述警方發言人指，現時仍在調查案件。

篤定代表民主黨出戰美國總統大選的拜登遭里德指控性侵。據里德所指，事發於1993年，當時拜登為參議員，里德為拜登辦公室的職員。里德指，拜登將她按在牆上，用手指插她下體。拜登競選陣營否認指控，拜登本人未直接回應事件。

現年56歲的里德表示，報案是出於「安全理由」，留下白紙黑字的紀錄，並顯示指控是認真的，因為報假案是違法行為。里德透露，公開指控拜登性侵之後不時收到恐嚇信息。由於已過追溯期，里德不預期警方調查事件，並指無計劃對拜登作出民事起訴。華盛頓特區對性罪行民事起訴不設追溯期限。

對於案件已過追溯期限但警方仍然立案調查，有專家認為情況罕見。波士頓新英格蘭法學院（New England Law Boston）性暴力法律教授墨菲（Wendy Murphy）指，警方仍然調查案件有機會是因為警方出於安全考慮，或認為里德提供的線索或揭露更多案情，形容警方不會浪費資源調查漫無目的的事情。