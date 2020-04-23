迪士尼10萬員工放無薪假　創辦人孫女怒斥管理層：WTF

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，華特迪士尼公司（Walt Disney）4月20日宣布，旗下10萬員工會開始放無薪假，估計將節省5億美元（約38.7億港元）支出。 但這個安排惹來爭議，迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）公開批評管理層肥上瘦下，4月21日在Twitter「爆粗」直言「他X的搞什麼?????」（WHAT THE ACTUAL F***?????）

圖為2018年1月阿比蓋爾（Abigail Disney）在美國出席公開活動（Getty）

阿比蓋爾是迪士尼共同創辦人羅伊．迪士尼（Roy Disney）的孫女，羅伊與另一創辦人華特．迪士尼（Walter Disney）是兄弟。

過去已曾為迪士尼基層員工發聲的阿比蓋爾，4月21日在Twitter連續發文批評管理層要求員工放無薪假的安排，她先是轉發一篇帖文，內容提到迪士尼一邊停止給10萬員工薪水，另一邊繼續維護其高層的獎金計劃和15億美元股息（約116億港元）。

迪士尼通常會在7月派發半年期股息，總額達到15億美元，阿比蓋爾便不滿稱「80%的股票由最富有的10%人擁有」，而這筆15億美元款項，足以支付前線員工3個月的薪水，但現在卻是給那些已收取多年巨額獎金的人。她稱「管理層一定要做得更好」。

WHAT THE ACTUAL F***????? Look, dividends aren't ALL bad, given the number of fixed income folks who rely on them. But still 80% of shares are owned by the wealthiest 10%. So that excuse only goes so far. But the REAL outrage is, of course, those bonuses...2/ — Abigail Disney (@abigaildisney) April 21, 2020

在疫情大流行期間，迪士尼行政總裁Bob Chapek已宣布減薪50%，執行董事長伊格（Bob Iger）則表示會放棄所有薪金。不過阿比蓋爾認為，薪金對這些人而言是九牛一毛，伊格2019年仍在擔任行政總裁時獲得4,700萬美元（約3.64億港元）花紅，是迪士尼員工收入中位數的900倍。