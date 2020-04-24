美媒：美國擬加強撥款援助格陵蘭　對抗中俄擴張北極影響力

美聯社等媒體4月22日報道，美國政府打算擴大在格陵蘭的外交影響力，為該島提供新一筆援助計劃，報道認為，這是美方想阻止中國及俄羅斯在北極圈的影響力不斷擴大。

格陵蘭：美國政府打算向格陵蘭提供新一筆援助計劃。圖為2019年8月04，有人在當地冰山附近釣魚。（Getty）

報道指出，消息預計會在當地時間4月23日公布，美國政府會在格陵蘭首府努克（Nuuk）的美國駐格陵蘭使館，開設美國國際開發署（United States Agency for International Development，USAID）代表處，並提供至少1200萬美元的新援助項目。

根據初步計劃，代表處會監督主要用於促進格陵蘭能源及旅遊業發展的援助計畫。美國駐丹麥大使桑德斯（Carla Sands）本周已在專欄文章提到，華府正努力向格陵蘭提供大量經濟援助，有關言論遭丹麥政界評擊。

格陵蘭對美國的投資表示歡迎，但表示這筆錢必須無條件提供。格陵蘭目前是丹麥的自治領土，蘊含石油、天然氣、漁業、以及稀土等天然資源。當地在地緣戰略更非常重要，近年也成為了中美角力之地。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾在2019年8月公開表示想買格陵蘭，但遭到拒絕。