伊朗反擊特朗普威脅　揚言摧毀波斯灣美國軍艦

針對美國總統特朗普（Donald Trump）揚言對騷擾美軍船艦的伊朗船隻開火後，伊朗革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）4月23日回應表示，若伊朗船隻在波斯灣安全受到威脅，德黑蘭將摧毀美國軍艦。

美伊關係：伊朗革命衛隊總司令薩拉米4月23日稱，如伊朗船隻在波斯灣受威脅，會摧毀美國軍艦。美伊兩國在波斯灣的緊張局勢近期加劇，圖為伊朗4月22日發射的首枚軍事衛星。（Reuters）

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薩拉米告訴伊朗國營電視台稱：「我已對我們的海軍下令，若波斯灣任何美國恐怖主義者部象威脅到伊朗軍方或非軍方船隻的安全，都予以摧毀。」他還說：「波斯灣的安全是伊朗戰略優先的一環。」

特朗普22日表示，他已指示美國海軍對任何在波斯灣騷擾美軍的伊朗船隻開火，但隨後又說自己並未改變美軍交戰守則。

美國與伊朗沒有外交關係，不過美國在瑞士駐伊朗大使館有設美國利益代表處。伊朗廣播電視台新聞社 （IRIB）報道，伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）23日表示，鑑於近期波斯灣緊張局勢升溫，德黑蘭已召見代表美國利益的瑞士駐伊朗大使。

穆薩維透露，伊朗政府透過瑞士大使傳遞一份訊息給美國，那就是伊朗將堅決捍衛自身在波灣的海權，並對任何威脅行為採取回應行動。