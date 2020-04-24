【新冠肺炎】瑞士科學家料10月量產疫苗　牛津大學展開臨床測試

英國牛津大學（Oxford University）4月23日展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗臨床測試，2名志願者率先接種疫苗。另外，瑞士科學家巴赫曼（Martin Bachmann）研發的疫苗有望8月開始臨床測試，10月量產。

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牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）領導的團隊在3個月內，完成需要幾年才能完成的步驟，開始人體試驗階段。吉爾伯特表示，對疫苗有高度信心，但當然還必須進行測試，取得數據證明疫苗有效。

牛津大學招募逾800名志願者進行測試。在第一階段，一半志願者將注射新冠肺炎疫苗，另一半志願者將注射腦膜炎疫苗作為對照實驗，只有研究員知道志願者所接種的疫苗種類。

全球各地其他研究團隊也積極研發疫苗。瑞士伯爾尼（Bern）Inselspital醫院免疫學主管巴赫曼指，目標是搶先在業界估計研製疫苗需時的18個月前推出疫苗，如果取得瑞士政府批准，將招募240名志願者8月展開臨床測試。 瑞士藥物監管局表示，對疫苗10月面世的目標感到樂觀，如果疫苗符合所有安全要求，最快年底前批准使用。