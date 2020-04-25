【新冠肺炎】世衛發起全球抗疫行動　美國無意參與

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4月24日宣布發起國際合作，加快研發新型冠狀病毒（COVID-19）相關疫苗和藥物、以及公平分配等。不過美國表示無意參與。

譚德塞在視像會議向與會領袖表示，大家正面臨一個共同威脅，因此只可用共同方式才能戰勝。他亦認為，經驗告訴大家，即使有工具可用並不是平均分配，所以要阻止這種情況發生。

有關合作的目標是加快開發安全而有效的抗疫藥物、測試和疫苗，用於預防、診斷和治療新型冠狀病毒，確保窮人和富人都平等治療機會。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等領袖都有參與會議，其中馬克龍提到會動員七國集團（G7）和二十國集團（G20）的所有國家，遊說他們支持，並希望可以促成中美和解。他認為抗疫之的戰是為了人類的共同利益，因此不應該有任何分歧。

馮德萊恩則表示，希望可以在5月初全球籌集75億歐元，用於加強預防、診斷和治療方面的工作，她亦指這只是第一步，認為將來類似的倡議陸續有來。

不過美國駐日內瓦世衛總部發言人表示，美國不會參與這次會議，但強調華府會決心繼續在衛生問題上領導全球，包括應對這場新型肺炎疫情。