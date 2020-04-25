【新冠肺炎】美國逾5萬人染疫死亡　特朗普：不為此負上任何責任

英媒統計數據指出，美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例已經超過90萬個，死亡病例超5.1萬個。美國總統特朗普（Donald Trump）4月24日表示，他不為這些死去的人負上任何責任。

據路透社4月24日報道，美國新冠肺炎確診病例累計達900,000個，死亡病例51,000個。

隨着美國新冠肺炎疫情死亡人數超過5萬人，喬治亞州、俄克拉荷馬州和其他幾個州不顧美國總統特朗普和健康專家的反對，於24日開始試探性地重啟經濟活動。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）允許健身室、髮廊、紋身店和其他一些企業開門營業，他無視公共衛生官員的警告，即放鬆限制可能會導致更多的感染和死亡。

俄克拉何馬州24日開放一些零售商店，開放了美髮和美甲店、理髮店和其他個人護理店營運。

田納西州在24日重新開放了56個州公園中的大部分。

24日，德州開始了重新開放的「零售通」階段，允許零售商店送貨上門，或者讓顧客在停車場的車裏等候，由商店工作人員把商品交給顧客。

佛羅里達州24日開始允許人們參觀一些海灘，南卡羅來納州則在27日開始放鬆限制，其他州將在下周放鬆指引。

疫情嚴重的州則對重啟經濟持反對態度。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）說，美國任何一個州過早地恢復經濟對其他州來說都是危險的。紐約州是美國新冠肺炎疫情最嚴重的一個州。

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特朗普對美國在被封鎖數周後何時，以及如何開始復工給釋出複雜的訊號。本月，特朗普呼籲多個民主黨州長「解放」他們的州，但本周特朗普在新聞發布會上表示，他不贊成喬治亞州重新開放。

當被問及5萬人死亡以及他是否感到有責任時，特朗普24日在白宮告訴記者他不會為此負上責任。