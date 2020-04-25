【新冠肺炎】蓬佩奧稱中國或在2019年11月就已知病例　北京反駁

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月23日表示，中國政府可能早在2019年11月就掌握第一批新冠肺炎（COVID-19）病例。中國外交部24日對此進行反駁。

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美國國務卿蓬佩奧4月23日接受採訪時表示，中國政府可能早在2019年11月就掌握第一批新冠肺炎病例，至少在2019年12月中旬前就掌握。

蓬佩奧並指責中國在通報上拖沓，包括對世界衛生組織（WHO）。

4月24日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上對此回應稱，蓬佩奧先生不要以為，自己在對外表態時，只要加上「可能」這個詞就可以任意地進行栽贓。

耿爽指出，蓬佩奧的這些話毫無事實依據，完全是為了嫁禍於人而信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。

耿爽表示，中方在新冠肺炎疫情防控問題上始終秉持公開、透明、負責任的態度。中方第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列，第一時間同國際社會開展疫情防控合作。

他說，疫情發生以來，中方及時對外提供信息，積極開展合作，這是無可爭議的事實。

此外，針對《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報道稱，儘管澳洲首例新冠病例來自中國武漢，但最新的基因組研究表明，澳最早期的病例也可能同時來自美國，耿爽也做出了回應。

耿爽表示，新冠病毒源頭和傳播途徑是一個複雜的科學問題，應當交由科學家和醫學專家去研究。在科學界還沒有明確定論之前，任何非專業人士匆忙下結論，是極其不負責任的行為，對國際社會合作抗擊疫情沒有任何好處。