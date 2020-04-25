美國或以國家安全為由吊銷3間中國電訊公司營運牌照

美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission）4月24日表示，或基於國家安全風險，要求3間中國電訊公司結束美國業務。委員會已經要求中國電信美洲公司等公司解釋，證明公司不會受到中國政府的影響和控制。

圖為2019年10月21日，美國聯邦通信委員會主席帕伊在加州出席活動。（路透社）

委員會向中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網路公司，以及其全資子公司信通電話美國發出命令，要求提交有關解釋。

委員會主席帕伊（Ajit Pai）在聲明指出，有關公司是中國國有實體，命令反映委員會深切關注公司容易受到中國共產黨利用、影響和控制，並提到商務部、國務部、國土安全部、司法部、國務院和美國貿易代表均有同樣的關注。他表示，牽涉網絡安全問題時不能冒險。

委員會逾10年前向有關公司批出營運牌照。委員會指，牽涉中國政府活動的國家安全和執法風險自此大幅提高。公司需要在30天內回覆。中國電信美洲公司回覆傳媒查詢時指，樂意與聯邦通信委員會分享有關資訊。

司法部和其他部門4月9日向聯邦通訊委員會發出建議，認為對方應該撤銷中國電信美洲公司在美國營運國際通訊服務。