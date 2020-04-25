【新冠肺炎】日本膠囊酒店First Cabin申請破產　直營店即時停業

COVID-19新冠肺炎疫情衝擊全球旅遊業，日本連鎖膠囊酒店First Cabin母公司及四家子公司於24日向東京地方法院聲請破產，位於築地、京橋、都河原町三条、京都嵐山及柏葉等5家直營店即日起停業。

First Cabin其他加盟據點多數也因為新冠肺炎疫情暫時關閉，根據該公司向法院提出的資料，五家公司負債總額約37億日圓。

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First Cabin於2009年在大阪開設第一家膠囊旅館，雖然住宿空間僅約單人床方格大，但裝潢新穎且公共設施齊全，每晚4000至6000日圓的住宿費用相當平價，吸引許多觀光客，在全國開設27家店。

近年日本旅遊愈來愈熱絡，民宿和同型膠囊旅館增加，市場競爭激烈，導致First Cabin財務困難，去年的財報已出現虧損，原定3月26日在東京秋葉原開設兩家新店的計劃也叫停。加上新冠肺炎造成住宿旅客銳減，成為最後一根稻草。

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