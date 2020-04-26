美國智庫：金正恩專列日前疑駛到東部元山市

朝鮮領袖金正恩現時的行蹤依然成謎，有指他的健康出現問題。不過美國一個智庫在4月25日表示，一列相信是金正恩專列的火車日前駛到海邊城市元山。

設於華盛頓的智庫組織「38 North」指，根據衛星圖片顯示，該列火車在4月21至23日期間停在朝鮮東部元山市金氏家族專用的火車站。組織強調這並非可以證實金正恩的行蹤或其健康狀況，但某程度上可以佐證他留在東部的報道。

華盛頓智庫「38 North」指，從衛星圖片顯示，一列相信是金正恩專一列的火車（右）在4月23日停在朝鮮東部城市元山市專用車站。（Reuters）

元山市除了是度假城市外，朝鮮曾多次在該城市附近試射導彈，而韓國《東亞日報》在25日報道，華府發現朝鮮可能在元山以北的咸鏡南道宣德機場附近準備試射短距離導彈迹象，並指有可靠情報顯示當局可能派出流動式發射台。

該報道亦提到，宣德地區設有朝鮮高層視察用設施，華府稱朝鮮可能最快在48小時內試射，但未掌握金正恩會否現身。

韓國網絡媒體《每日朝鮮》（DAILY NK）20日曾引述「朝鮮內部消息人士」的話報道，金正恩於12日接受心血管系統手術。不過韓國及中國官方都否認金正恩病危的說法，而與對方三度會面的美國總統特朗普（Donald Trump）亦於23日指有關報道不準確，但沒透露是否曾與朝鮮官員了解情況。

路透社25日曾引述三名消息人士報道，指中國派出包括醫療專家在內的團隊到朝鮮，為金正恩提供意見。其中兩名消息人士透露，有關團隊由中共中央對外聯絡部高層率領，在23日從北京前往朝鮮，但報道沒提及成員人數或身份。