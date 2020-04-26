【新冠肺炎】英國專家：中國一帶一路有望引領全球經濟復甦

《日本經濟新聞》4月26日報道稱，西方專家推測稱，中國集中全力恢復本國經濟，「一帶一路」戰略有可能會進行調整。

最近，中國政府在新冠肺炎疫情背景下，仍推進與柬埔寨大壩建設、緬甸工業園區建設、老撾太陽能發電建設合作。

西方智庫專家認為，雖然中方強調會繼續推進「一帶一路」，但是事實上有些不同。

曾任美國戰略國際問題研究所研究員的希爾曼（Jonathan Hillman）認為，「雖然中國宣布開啟在東南亞的新工程，事實上遇到挫折的工程更多」。

但也有聲音看好中國「一帶一路」倡議。被譽為「金磚之父」的英國皇家國際問題研究所主席奧尼爾（Jim O'Neill）認為，全球新冠肺炎疫情危機過後，中國「一帶一路」倡議有望引領全球經濟復甦和發展。

奧尼爾指出，中國「一帶一路」倡議有望引領全球經濟復甦和發展。奧尼爾說：「我認為中國『一帶一路』倡議非常重要。今天我走了很長一段路，當時在想，當我在2001年創建金磚四國的縮寫名稱時，金磚國家實際上成為了下一個十年全球經濟發展的推動力量。在本次病毒危機之後，什麼將是全球經濟發展的新動能？可能就是『一帶一路』倡議，這就是為什麼我建議中國邀請其他重要國家一起加入共同打造這一倡議的原因，因為它將會極大促進國際貿易發展。我相信這很快會成為現實。」

對於如何更好發揮「一帶一路」倡議的引領作用，奧尼爾也提供建議。他說：「我建議中國可以邀請亞洲其他國家，特別是印度，這樣一個同為金磚成員國的大國，來協助制定和發展下一階段『一帶一路』規劃。考慮到英國在金融領域長期優勢，特別是在基礎設施融資方面，英國可以在『一帶一路』框架範圍內發揮重要的作用。」

作為英國財政部前商務大臣，奧尼爾表示，某些英國政客對於中國在抗擊疫情上的無端指責既不明智也毫無益處，他們的目的在於轉移英國本國民眾對政府應對疫情不力的批評。