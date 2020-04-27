【新冠肺炎】日本擬制定就應對郵輪爆發疫情的國際規則及指引

日木政府將汲取郵輪「鑽石公主號」（Princess Diamond）教訓，就郵輪爆發疫情時的應對方式，制定國際規則及指引。當中包括郵輪所屬國藉、所屬公司及入港國的第三方責任分配。

新型冠狀病毒肺炎：攝於3月25日，郵輪鑽石公主號在船員下船後仍停泊在橫濱港口外。（Getty）

鑽石公主號涉及國籍眾多：船籍為英國，所屬公司為美國企業，航海的起止點在日本，船上載有3,700名乘客和船員，國籍橫跨56個國家和地區。

根據國際法，在公海上的船，由船籍擁有國管轄。而在距離領土12海里（約22公里）以內的領海內的船，雖涉及沿岸國家的主權，但因船籍不會消失，與陸地上處理方式不同。

日本共同社報道，因目前未有國際規則，說明船上爆發疫情時，應由誰負上最大責任。在鑽石公主號事件途中，日本外務省對英國完全無採取任何動作感到不滿。

若拒絕郵輪入港，則疫情有機會在船上蔓延，因此日本有意就事件制定國際規則及指引，成為國際規則供採用。

報道指日本政府近期將與智庫合作，就如何應對郵輪上傳染病向醫療及國際法專家聽取意見，並在日後向國際社會提出。

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