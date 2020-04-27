【新聞教室・新冠肺炎】歐美放寬限制　要看傳染估值「R0」「Rt」

隨着疫情持續放緩，歐美各國陸續放寬限制措施，重啟經濟。限制措施讓經濟停滯，長遠對國家發展造成打擊，但有更多人擔心的是，現在復工復課，會否引來疫情的第二次爆發。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月25日，美國德州有示威要求解除限制措施。限制措施停工停課，長期造成人民困擾。（Reuters）

從科學角度來看，R0的估計值是在自然的情況下，沒有外力及所有人均沒有免疫力下，一個疾病從患病者傳染給別人的平均值。若R0 = 2，代表每一個感染者能傳播兩個人，容易成為流行病。

以一些已知的流行病為例，麻疹的R0高達12以上，意味若人類停止接種疫苗，麻疹可以極快的速度爆發，造成全球大流行。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的R0估算是1.4至3.8，儘管不及小兒麻痺及德國麻疹等更常見的流行病，但已很足夠在無任何疫苗及預防措施下，快速流行。

↓↓↓想知道其他地方的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

從R0得出Rt 看數值是否大於1

因此，在得知R0的數字，便可以透過群組免疫力等因素，計算出名為「Rt」，或稱為「有效傳染率」（Effective reproduction rate）的數值。與R0相同，Rt數值愈高代表傳播速度愈快。

當Rt小於1，代表一個患者能傳染少於一個人，意味傳染病隨着時間將慢慢消退。是否解封城市，和解放的速度，和Rt得出的數值有關係。理想來說，解封速度應控制Rt少於1，讓疫情在逐漸解封下也能持續消退。

美國醫療專家抗拒太快解封城市，原因是根據美國的現況，Rt仍未降至1以下。在未有疫苗的今天，必須透過更有效和大量的檢測，才能篩選出隱藏患者，避免在解封後讓Rt升回去，令疫情再度爆發。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：