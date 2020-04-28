【新冠肺炎】白宮公布最新計劃擴大病毒檢測　專家質疑仍未足夠

美國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，病毒檢測數目不足的問題一直為人詬病。白宮4月27日公布最新指引，旨在提高檢測數目，為重啟經濟做好準備。總統特朗普（Donald Trump）揚言，檢測將不成問題，但有公共衛生專家仍然質疑檢測目標未足夠。

圖為4月27日，美國總統特朗普在白宮玫瑰園出席疫情記者會。（美聯社）

白宮公布分別名為「檢測概覽」和「檢測藍圖」兩份文件。「檢測概覽」列出有關檢測的三個階段，分別為「啟動」、「擴大」和「支持經濟重開」。首兩個階段概述政府已經採取的措施，第三階段提出聯邦政府的計劃，與各州州長協調，支援檢測和快速應變計劃。

新的檢測目標將確保所有州份有足夠的檢測工具，每月為州內最少2.6%人口採集樣本。白宮表示，疫情重災區將能夠達到檢測標準的兩倍或以上。多間傳媒引述高官指，聯邦政府將向各州發放所需工具。

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專家：檢測數目應該增至10倍

檢測問題一直困擾特朗普政府。特朗普3月6日曾揚言「任何人想的話都可以接受測試」，現實卻事與願違。早期先有疾病控制和預防中心提供的檢測試劑出現問題，後來則因為缺乏用來採集樣本的棉花棒和化學試劑，未能順利擴大檢測範圍。

特朗普現時雖然聲稱檢測將不成問題，但曾在奧巴馬時期負責應對伊波拉疫情的專家科寧迪克（Jeremy Konyndyk）指，白宮的檢測計劃仍然未達所需標準。哈佛大學的研究員估計，美國需要每日為最少50萬人進行檢測，甚至更多。科寧迪克認為，目標應該定於每日200萬至300萬人。據特朗普指，現時數目約為每日20萬人。

科寧迪克表示，過去一個月，全國的檢測數目已經增至兩倍，慷慨一點說的話已經增至三倍，但需要擴大至10倍。