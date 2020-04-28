【金正恩傳病危】韓國脱北議員：朝鮮有四大異常之處

朝鮮前駐英國公使、脫北者兼韓國國會議員太永浩（現改名為太救民）4月27日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，目前無法確認金正恩是否曾接受手術。他並指出朝方有四大異常之處。

金與正（左）是金正恩最信任的人之一。（Getty）

太永浩表示，「現在還無法確認金正恩是否接受過手術」，但稱「現在朝鮮的局勢有一點非常明顯，那就是朝鮮領袖金正恩現在處於無法自行起身或者無法行走的狀態」。金正恩缺席15日的太陽節參拜活動，「在朝鮮人眼裏是非常奇怪的事情」。

太永浩續指，「真正了解金正恩健康狀態的人只有他的妻子（李雪主）、胞妹（金與正）及幾位近身官員」，「過去金正日死亡消息也是連續幾日都是高級機密。當時的朝鮮外務相也是在消息發布一小時之前才得到相關消息」。

針對金正恩健康出現異常的傳聞，韓國政府27日仍稱：「未發現朝鮮內部有異常動向的立場依然有效。」而太永浩認為，朝鮮不是沒有異常動向，而是異常之處過多。

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韓國《朝鮮日報》4月28日報道，太永浩27日指出，朝鮮方面的四大異常之處，包括金正恩在太陽節首次缺席錦繡山太陽宮的參拜活動；朝鮮當局沒有對金正恩的「消失」做任何官方表態；朝鮮外交官們未對記者提問作出任何表態；崔龍海、朴鳳柱等多位朝鮮政權核心官員沒有任何動向等。

《朝鮮日報》亦引述一名精通朝鮮情報的消息人士透露，韓美當局的偵察衛星最近在元山別墅捕捉到了金正恩騎馬的畫面。該消息人士稱，「考慮到美國偵察衛星的實力，應該看清楚了金正恩的臉」，「還拍到了部分人士騎水上電單車的照片」。

報道稱，如果金正恩健康出現異常，金正恩身旁的家人或朝鮮高層不可能騎水上電單車消遣，基於這種情況，韓國政府暫時得出了「沒有異常動向」的結論。