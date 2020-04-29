【新冠肺炎．最新疫情】全球確診病例達312萬　美國逾100萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過300萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月29日下午7時32分，全球累計確診病例新增10,527個，累計3,127,519個。死亡病例新增491個，累計217,674個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和英國。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月29日下午12時32分，美國確診個案新增706個，累計增至1,012,583個，死亡個案新增4個，累計58,355個。痊癒個案為115,936個。美國已有約579萬人接受檢測。

俄羅斯：新冠肺炎應對中心4月29日公布，該國新增5,841宗確診病例，累計99,399宗。死亡病例新增108宗，創單日新高，累計972宗。

新加坡：衞生部證實，該國4月29日新增690宗確診個案，累計增至15,641宗。當局同日未有公布新增死亡個案，目前累計14宗。

法國：衞生部4月28日公布新增367宗死亡個案，累計增至23,660宗。確診個案增加1,520宗，累計增至129,859宗。連同療養院的可能個案，總共的確診和可能個案為168,935宗。留院人數和留醫深切治療部人數連續超過兩周減少。

意大利：民防局4月28日公布新增382宗死亡個案，為4月25日以來單日新高，累計增至27,359宗。確診個案增加2,091宗，累計增至201,505宗。留醫深切治療部人數持續減少。

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西班牙：衛生部4月28日公布新增301宗死亡個案，比起前一日的331宗減少，累計增至23,822宗。確診個案從前一日的209,465宗增至210,773宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月29日公布數據顯示，該國新增1,304宗確診個案，累計增至157,641宗。死亡個案增加202宗，累計增至6,115宗。

白羅斯：該國4月28日新增919宗確診案例，累計12,208宗。死亡案例新增4宗，累計79宗。康復人數累計1,993人。

印尼：該國4月28日證實，國內新增415宗確診案例，累計9,511宗。死亡案例新增8宗，累計773宗。康復人數累計1,254人。

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+ 6 + 5 + 4

伊朗：衞生部4月28日公布新增71宗死亡個案，累計增至5,877宗。累計確診個案增至92,584宗。

印度：衛生部網站最新數據顯示，截至當地時間27日下午5時（香港時間晚上7時30分），該國有確診病例28,380個，新增1,463個，其中治癒出院6362個，新增381個；死亡病例新增14個，累計增至886個。

泰國：該國4月29日公布當地新增9個確診個案，新增個案數目連續第3日維持個位數，累計確診個案為2,947個。同日未有新增死亡個案，累計54個。有2,665人康復出院。

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+ 4 + 3 + 2

韓國：中央防疫對策本部4月29日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增9宗，累計確診案例數增至10,761宗，為連續11天新增數字處於15宗或以下。該國再增2宗死亡個案，累計246宗。康復並解除隔離的病例新增68宗，累計8,922宗。

該國單日新增病例自4月9日起趨緩，13日至17日連續5天在20至30宗左右，18日回落至20宗以下，19日起保持在10宗左右水平。

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日本：日本放送協會報道，日本4月28日新增282宗確診個案，其中112宗來自東京都，，國內確診個案增至13,895宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計確診個案增至14,607宗。死亡個案增加19宗，累計增至426宗。

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