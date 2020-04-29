【新冠肺炎】美國確診數目突破100萬宗　喪生人數多過越戰犧牲者

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案突破100萬宗，但當地疫情似乎持續放緩，各州都準備放寬限制社交活動的措施，希望重振經濟。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月28日，美國共有1,010,717宗新型肺炎確診個案、58,365人死亡，超出上世紀50年代58,220名美國人死於越戰的數目。路透社指確診病例在過去18天內增加一倍，平均在4月內每天有2000人病歿。

新型肺炎：美國海軍藍天使特技飛行隊及空軍雷鳥飛行表演隊在4月28日飛越紐約市上空，向醫護人員致敬。（Reuters）

各州份的衛生官員警告，當地富經驗的醫療人員不足，加上缺乏充足檢測病毒設施，導致多宗病例未能發現，因此警告實際數字或會更高。華盛頓大學亦調整當地的喪生人數，估計在8月4日，全國或有7.4萬人死亡，比早前預計的6.7萬人增加7000人。

不過，隨著當地的確診個案增幅開始放緩，佐治亞州、德克薩斯州開始容許餐廳等重新營業，佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）28日與總統特朗普（Donald Trump）會面後表示，他會在29日公布放寬經濟活動的措施，但強調會先與州內的抗疫官員討論後才會正式宣布。

而佔全國確診個案近三成的紐約州，州長科莫（Andrew Cuomo）認為過早恢復經濟活動可能引致第二波疫情，稱明白大家都希望可以盡快重開經濟，但須在不會導致其他人受到感染或拖累醫療系統的情況下進行。他亦指出，有關決定不應以政治、感情或民眾示威掛帥。

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