【美國大選】希拉里支持拜登參選　特朗普團隊：可再贏一次

美國總統大選在11月舉行，現任總統特朗普（Donald Trump）將面對民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）的挑戰，後者連日獲多名重量級支持，包括前國務卿希拉里（Hilary Clinton）於4月28日正式表態支持。

拜登陣營早前表示希拉里會在28日下午出席拜登的宣傳活動，討論新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對女性的影響。而希拉里之後於Twitter上載與拜登的合照，稱會在對方的競選活動內擔任「神秘嘉賓」。

她在活動上表示，這個時刻需要一位領袖，像拜登一樣的總統。

希拉里與拜登曾於奧巴馬（Barack Obama）執政時代共事，兩人在2016年一度同時考慮參加大選，但拜登當時剛受到兒子喪生的打擊，於是打消念頭。而希拉里其後代表民主黨出選，惟最終不敵特朗普，不過她至今仍是美國其中一個最具影響力的人。

隨了希拉里外，民主黨內不同理念的人都紛紛表態支持拜登，包括初選對手桑德斯（Bernie Sanders）、沃倫（Elizabeth Warren）、奧巴馬及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等，不過希拉里的丈夫、前總統克林頓（Bill Clinton）則未有表態。

拜登獲希拉里的支持，對方很大機會分享大選經驗，但特朗普的競選團隊似乎充滿信心，稱特朗普曾在2016年擊敗希拉里，其支持的人亦會在今年成為手下敗將。