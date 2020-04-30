衞星圖片顯示金正恩豪華遊艇出現在元山市度假村

朝鮮領袖金正恩已超過兩周未公開露面，外界推測金正恩目前正在江原道元山地區逗留。美國的朝鮮監測網站「NK PRO」4月28日報道稱，衛星圖像4月份捕捉到了金正恩的豪華遊艇曾出現在元山市海域，進一步加強金正恩或身處元山的推測。

朝鮮領袖金正恩：圖為衛星4月21日拍攝到的圖片，顯示朝鮮元山市的建築物，遊艇出現在度假村鄰近的元山市中心碼頭。（Reuters）

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「NK PRO」報道稱，衛星圖像4月14日捕捉到的畫面顯示，金正恩的私人遊艇4月出現在元山海岸。圖片顯示，金正恩常用的遊艇由香山度假村附近的元山市中心碼頭，駛至海岸對開島嶼。

報道指出，香山度假村與首都平壤以北的香山市同名，懷疑外國傳媒將兩地混淆，才傳出金正恩4月12日前往香山醫院做手術的消息。報道又統計指出，自2016年起度假村遊艇共出海17次，其中11次都是在金正恩到訪元山之時。

最近有關金正恩在東部元山出入的消息不絕於耳。韓國《朝鮮日報》4月28日引述消息指，美國和韓國的偵察衛星捕捉到金正恩的身影，指他曾在元山的別墅附近騎馬，身旁人員在玩水上電單車。

設於華盛頓的智庫組織「38 North」4月25日則指，一列相信是金正恩專列的火車日前駛到海邊城市元山。根據衛星圖片顯示，該列火車在4月21至23日期間停在朝鮮東部元山市金氏家族專用的火車站。組織強調這並非可以證實金正恩的行蹤或其健康狀況，但某程度上可以佐證他留在東部的報道。

金正恩自4月11日以來就沒有再公開露面，韓國政府堅持金正恩健康無恙，但有傳聞稱金正恩接受了心血管手術後，情況非常嚴重。

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