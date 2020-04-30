疑似金正恩專用火車仍停在元山　美國稱正密切關注朝鮮

專門監察朝鮮的美國網站北緯38度（38 North）4月29日報道，疑似朝鮮領導人金正恩的專用列車同日仍停在江原道元山地區的一個火車站。另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日表示，美方正密切關注有關金正恩的情況，又指朝鮮有爆發飢荒的風險。

朝鮮領袖金正恩：圖為衛星4月29日拍攝到的圖片，顯示一列相信是金正恩專用的火車（右）停在朝鮮東部城市元山市的專用車站（Reuters）

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北緯38度在4月25日亦曾表示，衛星圖像顯示疑似金正恩專列的火車21日和23日停在元山。組織分析稱，列車停站的位置處於金正恩元山別墅附近。組織指，目前難以確定列車是否自23日起一直停在該地，雖然列車位置沒有變化，不過列車南側的火車頭不在原地。列車亦沒有出現準備開車的跡象。

北緯38度分析稱，列車不能證明金正恩的行蹤或健康狀態，因為無法單靠圖像得悉列車是否確為金正恩專用火車，以及金正恩是否曾在車上。但由於火車站是金正恩家族專用，此為金正恩可能停留在元山一帶的報道提供佐證。

蓬佩奧：正密切關注情況

美國國務卿蓬佩奧4月29日則在接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，美方並未有看到金正恩的蹤影，他稱美國正密切關注有關情況。

他又指，朝鮮內部可能出現飢荒和糧食短缺的風險，美國正關注所有情況，因為這會對實現朝鮮無核化的任務有實質影響。