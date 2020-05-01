【新冠疫情・兩會】媒體：中國敲定兩會日期彰顯自信　聲明留懸念

中國年度重頭會議，人大和政協會議擬將於5月下旬在北京召開。西媒引述觀點說，美國、歐洲等西方國度忙於抗疫之時，中國召開兩會證明贏得了抗疫勝利。

新華社4月29日消息說，中國十三屆全國人大三次會議2020年5月22日在京召開；全國政協主席會議建議5月21日召開全國政協十三屆三次會議。

英國廣播公司（BBC）指出，一年一度的兩會是洞察中國政治變化的重要風向標。

美國《紐約時報》也評價，全國人民代表大會年度會議是中國政治日程表上最重要的活動，它為中國執政黨提供了一個激發民族自豪感、重申其至高無上地位的平台。

紐時認為，大會5月22日召開的聲明表明，中國官員們對於在不危及中央領導人和人大代表健康的情況下舉行會議，有信心。

而且，在北美、歐洲、非洲和澳洲的許多人強烈批評中國在新冠病毒暴發初期試圖掩蓋疫情嚴重程度之際，來自中國各地的高級官員們共聚一堂，將展示中國人的團結。

紐時引述香港中文大學研究中國政治問題的學者林和立評價：「有種說法是，中國做事情的方式——也就是中國模式——在控制病毒方面顯得比其他國家的更好。」「全國人大的召開是一個有象徵意義的活動，表明中國贏得了這場（抗疫）戰爭。」

紐時指出，中國2月推遲兩會會期的決定，令中國人意外，也向全球發出疫情嚴重的信號。即使在2003年SARS爆發期間，全國人大的年度會議仍得以如期舉行。

此外，中國政府4月29日當天還表示，不再要求從國內大多數地方來京人員隔離兩週，這是北京展示對控制疫情策略收效有信心的另一個迹象。

不過，紐時和BBC均指出，人大常委會宣布開幕日期，但沒有說明會議將持續多久，而且紐時指出，今年的人代會將如何舉行？德國之聲新聞網也關注，過去一直有超過5千名代表從中國各地趕到北京開會，這個為期至少一週的會議如何防疫？